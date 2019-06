Ascolti Tv Auditel: Canale 5 domina con Temptation Island, Porro batte Sottile

Gli ascolti Tv e i dati Auditel di lunedì 24 giugno 2019 vedono in prime time su Rai1 il film in prima visione The Meddler - Un'inguaribile ottimista (2015) con Susan Sarandon mentre su Canale 5 è iniziata la nuova stagione di Temptation Island condotto da Filippo Bisciglia e prodotto da Maria De Filippi.

Su Rai2 continua il Campionato Europeo di Calcio Under 21 con la partita Francia - Romania, mentre su Rai3 è andata in onda la seconda puntata del programma Prima dell'alba, condotto da Salvo Sottile.

Su Rete4, il consueto appuntamento con Quarta Repubblica, giunto alla 38ma puntata e condotto da Nicola Porro, e su Italia 1 il film 22 minutes (2014) con Sergey Aprelskiy. Su La7, il film del 1997 con Harrison Ford L'ombra del diavolo, su Tv8 il cult Agente 007 - Licenza di uccidere (1962) con Sean Connery e sul Nove Killing Michael Jackson con l'approfondimento sulle ipotesi sulla morte del cantante.

Chi avrà vinto la disfida dell'Auditel? Vediamo i dati.

Su Rai1 film The Meddler – Un’inguaribile ottimista ha raccolto 2.536.000 spettatori con il 12.69% di share, battuto da Temptation Island 6 che ha vinto la serata con 3.546.000 spettatori e il 22.24% di share. Su Rai2 Francia-Romania ha totalizzato 2.412.000 spettatori pari all’11.62% di share, triplicando Italia 1 con 22 Minutes e i suoi 1.033.000 spettatori con il 4.94% di share. Su Rai3 Prima dell’Alba si è fermato a 814.000 spettatori pari al 3.95%, battuto da Rete4 con Quarta Repubblica e i suoi 725.000 spettatori con il 4.6% di share. Su La7 L’Ombra del Diavolo si è fermato invece a 544.000 spettatori con uno share del 2.77%.