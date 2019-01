Ascolti Tv Auditel: Che Dio ci Aiuti contro Isola dei Famosi contro Freddie

Gli ascolti tv e i dati Auditel di giovedì 24 dicembre 2019 in prime time vedranno una disfida multipla tra programmi e reti. Il successo clamoroso di Rai1, Che Dio ci aiuti con Elena Sofia Ricci dovrà scontrarsi con la prima puntata dell'Isola dei Famosi 2019 su Canale 5; e terzo incomodo nella contesa l'omaggio a Freddie Mercury voluto da Carlo Freccero su Rai2. Freddie, presentato da Morgan, sarà anche in un certo senso il preludio alla partecipazione dell'ex leader dei Bluvertigo quale giudice di The Voice.

Su Rete4 tornerà il programma di successo Freedom - Oltre il Confine condotto da Roberto Giacobbo e su La7 Piazza Pulita condotto da Corrado Formigli ospiterà l'ex premier Mario Monti, il Ministro Alfonso Bonafede, l'ex Ministro Carlo Calenda e si parlerà anche dello sgombero del Cara di Castelnuovo di Porto nei dintorni di Roma.

Chi vincerà la disfida dell'Auditel? L'isola dei Famosi toglierà il primato a Che Dio ci aiuti o soccomberà alla forza della fiction di Rai1? E come si comporterà Freddie? Piazza Pulita e Freedom rosicchieranno punti preziosi di share alle ammiraglie pubbliche e private? Lo sapremo domattina.