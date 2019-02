Ascolti Tv Auditel: Preziosi e Scarano con Non Mentire battono tutti

Gli ascolti Tv e i dati Auditel di domenica 17 febbraio 2019 vedono in prime time una disfida agguerritissima tra pezzi da Novanta. Fabio Fazio su Rai1 con Che Tempo che Fa (con ospiti Matteo Renzi, Loredana Bertè, Beppe Fiorello, Roberto Saviano e Claudio Giovannesi e i genitori di Giulio Regeni); la prima puntata della fiction Non mentire con Alessandro Preziosi e Greta Scarano su Canale 5; Non è L'arena condotto da Massimo Giletti con ospite Matteo Salvini; il telefilm The Good Doctor su Rai2; Le Ragazze condotto da Gloria Guida su Rai3.

Non Mentire vince la serata con il 15,48% di share e 3.560.000 spettatori. Fabio Fazio con ospite Matteo Renzi ottiene il 14.91% con 3.830.000 spettatori e con Che Tempo che fa - Il Tavolo arriva a 2.294.000 spettatori con il 13,29% di share; Le Iene salgono al terzo posto sul podio con il 10,34% e Massimo Giletti nel salotto di Non è L'Arena con ospite Matteo Salvini si ferma al 6,55% di share con 1.293.000 spettatori. Su Rai2 The Good Doctor 2 ha convinto 2.365.000 spettatori (9.4%), battuto da Italia1 con Le Iene e i loro 1.888.000 spettatori con il 10.3% di share (presentazione 9 minuti: 1.035.000 – 3.9%). Su Rai3 Le Ragazze ha totalizzato 1.171.000 spettatori pari a uno share del 5.2% (presentazione di 21 minuti: 1.157.000 – 4.4%). Su Rete4 il film Delitti Inquietanti segna 786.000 spettatori con il 3.3% di share.

Sette giorni fa, Che Tempo che fa (ampiamente colonizzato dal Festival di Sanremo 2019 e con ospiti Mahmood, Achille Lauro e Virginia Raffaele, fra gli altri) radunava 4.764.000 spettatori pari al 18.5% di share e, con Che Tempo che Fa – Il Tavolo, raggiungeva 2.606.000 (15%). Su Rai2 The Good Doctor convinceva 2.400.000 spettatori (9.6%). Su Italia 1 Le Iene Show intratteneva 1.708.000 spettatori con il 9.8% di share. Su Rai3 Le ragazze totalizzava 1.164.000 spettatori pari ad uno share del 4.6%, e su La7 Non è l’Arena si assestava al 6.1% con 1.550.000 spettatori.