Ascolti Tv Auditel: Compagnia del Cigno, Adrian, Benigni, Salvini, chi vince?

Gli ascolti Tv e i dati Auditel di lunedì 4 febbraio 2019 vedono un prime time ricco di contendenti accaniti e potenzialmente vincenti.

Su Rai1, si chiude la serie La Compagnia del Cigno, con Alessio Boni, Giovanna Mezzogiorno e Anna Valle che tanto successo ha avuto. Su Canale 5, continua Adrian di Adriano Celentano, e su Rai2 Carlo Freccero tributa un omaggio a Roberto Benigni con C'è Benigni.

Su Rai3 Riccardo Iacona approfondisce la delicatissima questione della Povertà in Italia con Presa Diretta e su Rete4 Nicola Porro torna a invitare in studio il Ministro dell'Interno Matteo Salvini. Su Italia 1 è la volta del film horror in prima visione Tv Get Out e su La7 è di scena la consueta maratona di Grey's Anatomy.

Chi si rivelerà vincitore nell'Agone dell'Auditel?