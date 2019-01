Ascolti Tv Auditel: Compagnia del Cigno rottama Titanic, Gruber batte tutti

Gli ascolti Tv e i dati Auditel di martedì 8 gennaio vedono i palinsesti tornare alla normalità dopo le festività natalizie. Riecco infatti in prime time i talk show politici, ovvero DiMartedì su La7 condotto da Giovanni Floris e #Cartabianca su Rai3 condotto da Bianca Berlinguer, che si sono dovuti scontrare con la seconda tranche della fiction La Compagnia del Cigno in onda su Rai1 che al suo esordio ha fatto il botto di audience. Da segnalare in access prime time nel salotto di Lilli Gruber a Otto e mezzo, ieri sera, l'accesa diatriba tra Massimo Cacciari e il Ministro Giulia Bongiorno riguardo alla questione dei migranti della Sea Watch e Sea Eye. La querelle avrà fatto impennare gli ascolti della trasmissione? E chi avrà vinto la disfida degli ascolti ieri sera? Vediamo i dati.

La fiction con Alessio Boni, Giovanna Mezzogiorno e Anna Valle e scritta da Ivan Cotroneo in onda su Rai1 ha conquistato 5.383.000 spettatori pari al 22% di share, doppiando Canale 5 con Titanic e i suoi 2.526.000 spettatori pari al 10.4% di share. Su Rai2 9-1-1 ha convinto 1.417.000 spettatori pari al 6% di share, battuto da Italia 1 con Mechanic: Resurrection e i suoi 2.135.000 spettatori (%).

Su Rai3 #Cartabianca ha totalizzato 1.242.000 spettatori pari a uno share del 5.5%, superato da Rete4 con Il Segreto che si attesta a 1.524.000 spettatori con il 5.7% di share mentre Una Vita è stata seguita da 1.154.000 spettatori (5.2%). Su La7 DiMartedì ha invece radunato davanti al video 1.668.000 spettatori con uno share del 7.3%.

Da segnalare su La7 Otto e Mezzo che ha raccolto 2.184.000 spettatori (8.2%), battendo sia Cartabianca sia DiMartedì e classificandosi ancora una volta al primo posto dei talk show politici.