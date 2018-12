Ascolti Tv Auditel: con Anastasio X-Factor 12 è il più visto di sempre

Gli ascolti Tv e i dati Auditel di giovedì 13 dicembre 2018 vedono la finale di X Factor 12 fare sfracelli e classificarsi come quella più vista della storia del format in Italia. La finale è stata vinta dal rapper Anastasio, ventunenne di Meta di Sorrento, che militava nella squadra Under Uomini di Mara Maionchi.

Il suo brano inedito dal titolo La fine del mondo è già diventato disco d'oro prima della messa in onda della finale, e la vittoria del giovanissimo musicista (il primo rapper mai premiato a X-Factor) che ha surclassato gli altri tre finalisti, è di fatto stata seguita da quasi tre milioni di spettatori (2,8 mln con il 13% di share complessivo), battendo il record di sempre.

Il dato si ottiene sommando il dato complessivo del passaggio su Sky e della visione in chiaro su TV8, ovvero il 12.28% con 2.624.813 spettatori al passaggio su Cielo, arrivando così al 13% con 2.824.484 spettatori.

Cifre da prima serata di un canale generalista, insomma, e grandissime soddisfazioni per le reti coinvolte, per gli autori e i protagonisti del talent e ovviamente per Anastasio, che si prepara a un fulgido e roseo futuro sulla scena musicale italiana.