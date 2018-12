Ascolti Tv Auditel: con Crozza, Scanzi, Sommi e Travaglio il Nove fa boom

Andrea Scanzi e Luca Sommi, conduttori di Accordi e Disaccordi, in onda in seconda serata sul Nove

Gli ascolti Tv e i dati Auditel di venerdì 30 novembre 2018 hanno visto, in prima serata, confermarsi il successo di Fratelli di Crozza Live con il mattatore incontrastato Maurizio Crozza, che ha ottenuto ben 1.253.000 spettatori raggiungendo il 5,4% di share, portando il Nove al quinto posto dei canali più visti della serata.

Quindi, in seconda serata, si è assistito al record Auditel di Accordi e Disaccordi, programma condotto da Andrea Scanzi e Luca Sommi, che in questa puntata aveva come ospiti Marco Travaglio e Pietro Senaldi. I "Fantastici Quattro" hanno raggiunto 566.000 spettatori per il 3,4% di share, risultati grazie ai quali il Nove si è classificato settimo fra i canali nazionali, ma soprattutto il programma è stato il più commentato sui social network in seconda serata.

Ottimi riscontri sia in prime time, dunque, sia a tarda sera che ribadiscono il successo già ampiamente consolidato di Maurizio Crozza e l'efficacia dell'affiatato duo composto da Scanzi e Sommi, che si riconferma vincente anche nella seconda stagione del loro programma.