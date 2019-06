Ascolti Tv Auditel: con il caso Caltagirone Barbara D'Urso è di nuovo regina

Barbara D'Urso , conduttrice di Live - Non è la D'Urso

Gli ascolti Tv e i dati Auditel di mercoledì 12 giugno 2019 vedono tornare in prime time su Canale 5 Barbara D'Urso con Live - Non è la D'Urso, ancora una volta dedicato al caso Caltagirone con Pamela Perricciolo in studio contro il forfait di Pamela Prati, che avrebbe dovuto essere ospite del programma.

Su Rai1 è andato invece in onda il film con Ricky Memphis, mentre su Rai2 è stato trasmesso il film Pompei. Su Rai3 abbiamo assistito a una nuova puntata di Chi L'ha Visto? con Federica Sciarelli, su Rete4 il film Hostage con Bruce Willis, su Italia 1 Una notte da Leoni 2 con Bradley Cooper, su La7 Atlantide di Andrea Purgatori dedicato a Giorgio Ambrosoli, su Tv8 il film Black Hawk abbattuto e sul Nove la partita Italia - Corea del Sud valevole per il Campionato di Volley Femminile- Nations League.

Chi avrà vinto la disfida dell'Auditel? Vediamo i dati.

Su Rai1 Un Matrimonio da Favola ha raccolto 2.568.000 spettatori pari al 12.2% di share. Su Canale 5 Live - Non è la D’Urso vince la serata con 2.876.000 spettatori pari al 19.4% di share (Buonanotte Live di 11 minuti: 1.085.000 – 24.1%), con pocchi di oltre il 31% di share e 4 mlioni di spettatori. Su Rai2 il film Pompei, ha totalizzato 1.356.000 spettatori pari al 6.4% di share. Su Italia 1 Una Notte da Leoni 2 ha segnato 1.205.000 spettatori (5.8%). Su Rai3 Chi l’ha visto? ha convinto 1.766.000 spettatori pari a uno share del 9.2% (presentazione di 10 minuti: 1.597.000 – 7.3%), terzo programma più visto della serata. Su Rete4 Hostage raduna 871.000 spettatori con il 4.4% di share. Su La7 Atlantide si ferma a 653.000 spettatori con il 3% di share.