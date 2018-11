Ascolti Tv Auditel: Con Quarto Grado, Rete4 sul podio dei più visti il venerdi

Alessandra Viero e Gianluigi Nuzzi, conduttori di Quarto Grado in onda il venerdì sera su Rete4

Gli ascolti Tv e i dati Auditel di venerdì 16 novembre 2018 vedono confermarsi per l'ennesima volta Quarto Grado, storico programma di genere "crime" trasmesso in prime time su Rete4, come terzo programma più visto dopo gli show di Rai1 e di Canale 5.

I capaci Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero si barcamenano tra i vari casi di cronaca nera (ieri il ritrovamento dei resti umani sotto il pavimento di un appartamento della Nunziatura Apostolica; gli sviluppi dell'omicidio di Noemi Durini; il caso di Simona Pozzi, sospettata di essere stata la mandante dell'omicidio del padre Maurizio) con piglio asettico e chirurgico, senza indulgere troppo nel grand-guignol e muovendosi sapientemente sul filo del rasoio fra intrattenimento e indagine criminologica, onde evitare il più possibile sciacallaggi ai fini di bieca "cassetta". Aggiungendo, per giunta, alla miscela una costante ed encomiabile campagna di sensibilizzazione sul femminicidio.

La formula, sempre "sul pezzo", è collaudata e non perde colpi, vantando un nutritissimo pubblico di affezionatissimi telespettatori in uno slot, quello del prime time del venerdì, ricco di rivali d'eccezione, tra i quali Corrado Formigli, Maurizio Crozza, Carlo Conti, Paolo Bonolis, Enrico Lucci.

In particolare, ieri sera, Quarto Grado ha conquistato una media di 1.115.000 spettatori con il 6.23% di share, portando Rete4 a un lusinghiero terzo posto nella disfida dell'Auditel dopo Tale e Quale Show su Rai1 e Scherzi a Parte su Canale 5, battendo di fatto Rai2, Rai3, Italia 1 e La7. Niente male per un programma in onda da otto anni e che Nuzzi e Viero hanno ereditato da Salvo Sottile nel 2013.