Ascolti Tv Auditel: Costanzo e Salvini superano Vespa, X-Factor doppia Saviano

Gli ascolti Tv e i dati Auditel di mercoledì 14 novembre 2018 riservano alcune sorprese in due diverse fasce orarie.

In prima serata, per esempio, vediamo X-Factor su Tv8 doppiare la prima puntata della nuova edizione di King of Crimes condotto da Roberto Saviano. Attenendoci ai dati, infatti, X Factor ha totalizzato 770.000 spettatori con il 3.6%, mentre Kings of Crime si è fermato a 341.000 spettatori con l’1.6%.

Peculiare che, poco dopo, il nemico pubblico numero uno dello scrittore, ovvero Matteo Salvini, fosse ospite di Maurizio Costanzo al Maurizio Costanzo Show su Canale 5.

L'ospitata del Ministro dell'Interno ha giovato allo storico talk show, che ha conquistato 1.137.000 spettatori pari a uno share del 13.2%, superando di netto Porta a Porta su Rai1. Il programma di Bruno Vespa, infatti, si è dovuto accontentare di 667.000 spettatori con il 9.5% di share.

Il Maurizio Costanzo Show, presenza di Salvini a parte, sta conoscendo in questa stagione televisiva una nuova primavera di successi e testimonia la longevità miracolosa del talk show per eccellenza, ancora sulla cresta dell'onda dopo 36 lunghi anni. Un trionfo assoluto che, a conti fatti, non accenna a perdere colpi.