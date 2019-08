Ascolti Tv Auditel, Crisi: Rai1 batte La7, Giorgino distacca Mentana

Programmazione televisiva nuovamente stravolta dalla Crisi di Governo e dall'esito delle trattative fra M5s e Pd per la formazione di un governo giallo-rosso presidiato da Giuseppe Conte.

Nel pomeriggio di mercoledì 28 agosto 2019, su Rai1, Estate in Diretta condotto da Beppe Convertini e Lisa Marzoli è stato "cassato" dallo Speciale Tg1 condotto da Francesco Giorgino che è andato in onda dalle 15.41 alle 19.55 totalizzando 1.471.000 con il 13.6%, battendo così La7 con TgLa7 Speciale condotto da Enrico Mentana che, in onda dalle 14.06 alle 19.52, ha invece ottenuto 966.000 spettatori con l’8.7% di share.

Risultati ottimi per la "Maratona Mentana", ovviamente, ma ottima risoluzione da parte di Rai1 quella di seguire passo passo le tappe politico-istituzionale dell'accordo di governo tra dem e pentastellati, riuscendo a fare servizio pubblic, a battere la concorrenza diretta e e, al tempo stesso, ascolti più alti di Estate in Diretta che ieri era sprofondata all'11-12% di share.