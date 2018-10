Ascolti Tv Auditel: Crozza e Fabrizio Corona fanno volare Peter Gomez

Fabrizio Corona intervistato da Peter Gomez ne "La confessione" in onda in seconda serata sul Nove

Gli ascolti Tv e i dati Auditel di venerdì 5 ottobre 2018, oltre a vedere la conferma del successo di Maurizio Crozza con il suo Fratelli di Crozza, sempre sul Nove ha assistito a un altro piccolo miracolo.

Peter Gomez ha riaperto i battenti del suo fortunato programma La confessione, in onda in seconda serata per l'appunto sul Nove. L'esordio della nuova stagione ha visto sedere al "confessionale" lo "scapestrato" Fabrizio Corona che, a Gomez, ha raccontato diversi aneddoti riguardanti la sua rocambolesca vita e carriera professionale, accennando a un "archivio segreto" di fotografie che rappresenterebbero la sua assicurazione sulla vita e che "avrebbero potuto far cadere governi".

La presenza di Corona, e grazie anche e forse soprattutto al traino di Maurizio Crozza (la cui trasmissione precede direttamente quella di Gomez), quest'ultimo ha superato i risultati dello scorso anno ottenendo un lusinghiero 3,1% in seconda serata con 519.000 spettatori, battendo Rai3 con il programma Il prezzo.

L'anno scorso, la prima puntata della Confessione con ospiti Vittorio Sgarbi e Alba Parietti aveva totalizzato rispettivamente 463.000 spettatori con il 2.5% e 320.000 con il 2.4%. A febbraio 2018, invece, la partenza di una nuova edizione del programma, con ospite Marco Baldini, aveva invece aperto al 3%.