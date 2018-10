Ascolti Tv Auditel: D'Urso supera Venier in sovrapposizione. Cala la Parodi

Gli ascolti Tv e i dati Auditel di domenica 21 ottobre nella fascia pomeridiana vengono nuovamente scossi dalla sfida tra le tre primedonne contendenti, ovvero Mara Venier con Domenica In su Rai1, seguita sulla stessa rete da Cristina Parodi con La prima volta, e Barbara D'Urso con Domenica Live su Canale 5.

Se la Venier ha puntato sulla fine del matrimonio tra Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore e sulla vicenda della separazione tra Miguel Bosè e il suo compagno, con ripercussioni sulla vita dei quattro figli avuti grazie all'utero in affitto, dibattito incentrato su coppie gay e genitorialità con Alba Parietti e Vladimir Luxuria in studio, la D'Urso ha invece invitato nel suo salotto l'ereditiera Paris Hilton e la giovanissima figlia di Al Bano e Loredana Lecciso, Jasmine Carrisi, intervistandola per la prima volta. La Parodi ha invece, come sempre, focalizzato la sua trasmissione su tre storie di "gente comune".

E chi ha vinto la contesa, questa settimana?

Vediamo i dati: su Rai1 Domenica In ha intrattenuto 2.567.000 spettatori pari ad uno share del 16.69% (in calo rispetto alla scorsa settimana in cui aveva ottenuto il 19,2%), nella prima parte, e 2.184.000 spettatori pari ad uno share del 15.89% (in calo rispetto al 18,5 del 14 ottobre), nella seconda parte in onda dalle 15 alle 17.23. La Prima Volta, con Cristina Parodi, ha raccolto 1.735.000 spettatori pari al 12.1%, in calo di ben 1,6% rispetto alla scorsa settimana.

Ma la vincitrice della sfida del "dì di festa" torna a essere Barbara D'Urso, assestandosi in sovrapposizione al 16,28% con 2.314.000 spettatori contro il 16,09% e i 2.287.000 della Venier. L'analisi della sovrapposizione deve tener necessariamente conto della pausa pubblicitaria, con nove spot che interrompono Domenica Live contro i quattro che interrompono Domenica In. E c'è da segnalare che il contenitore di Rai1 partiva ieri con 6 punti di share in più rispetto al programma della D'Urso, che torna di fatto regina degli ascolti domenicali.

Nel dettaglio, Domenica Live ha ottenuto 1.987.000 spettatori (12.64%) nella presentazione, 2.334.000 (16.48%) con l’Attualità, 2.572.000 spettatori (19.11%) con le Storie, 2.464.000 spettatori (18.26%) dalle 17.23 alle 17.54, 2.598.000 spettatori (17.86%) dalle 18 alle 18.26 e 2.290.000 spettatori (14.89%) con L’Ultima Sorpresa in onda dalle 18.32 alle 18.43.