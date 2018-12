Ascolti Tv Auditel: D'Urso imbattibile, con Pomeriggio 5 fa il botto

Gli ascolti Tv e i dati Auditel di martedì 11 dicembre vedono la conferma, l'ennesima, del successo incontrastato di Pomeriggio Cinque in onda sull'Ammiraglia Mediaset dal lunedì al venerdì e condotto dalla stacanovista Barbara D'Urso, che - da sola - regge giornalmente e settimalnalmente sulle spalle gran parte delle cifre ottenute dalla rete.

Se Domenica Live riesce a resistere egregiamente agli assalti diretti di Domenica In e di Mara Venier, malgrado il traino più debole e le più numerose pause pubblicitarie, Pomeriggio Cinque asfalta clamorosamente la concorrenza di Rai1 con La Vita in diretta, lasciandolo decisamente nella polvere.

Ieri, per esempio, Pomeriggio Cinque ha raggiunto il 17.9% con 2.157.000 spettatori nella prima parte, il 18% con 2.463.000 spettatori nella seconda (cifre da prima serata) e il 15% con 2.202.000 spettatori nella terza.

Schiacciato da Barbarella e dalla concorrenza interna di Geo condotto da Sveva Sagramola (1.775.000 spettatori - 13,2% di share), il programma condotto da Tiberio Timperi e Francesca Fialdini ha ottenuto 1.399.000 spettatori (12.8%) nella prima parte e 1.785.000 (13.9%) nella seconda, totalizzando ben cinque punti di share in meno rispetto alla D'Urso.

Nella sua ultima settimana di programmazione prima della pausa natalizia, Pomeriggio Cinque si conferma ancora una volta trionfatore assoluto nella sua fascia di programmazione, nonché uno dei programmi più visti di Canale 5 in tutto l'arco della giornata. Non è un caso, del resto, che dalla prossima stagione televisiva a Barbarella, vengano affidati altri tre programmi in prima serata...