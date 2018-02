Ascolti Tv Auditel, D'Urso regina del pomeriggio: La Vita in Diretta arranca

Gli ascolti Tv e l'Auditel del lunedì 12 febbraio post-sanremese non portano bene alla Vita in Diretta su Rai1, che - a differenza di Domenica In - non monetizza l'effetto Baglioni-Hunziker-Favino.

Il programma condotto da Francesca Fialdini e Marco Liorni su Rai1, infatti, registra nella prima parte 1.835.000 spettatori (13.7%), mentre nella seconda raccoglie 2.212.000 telespettatori con il 15.5%. Pomeriggio Cinque condotto da Barbara D'Urso su Canale 5 ha invece conquistato 2.426.000 spettatori con il 18.2% nella prima parte, ne ha convinti 2.896.000 (19.4%) nella seconda e ne ha calamitati 2.769.000 (17.2%) nella terza.

Un successo netto di Barbarella e del format di Pomeriggio 5, che ha attirato anche parecchi orfani dell'Isola dei Famosi, che ieri non è andato in onda.