Ascolti Tv: Daniele Bossari torna alla conduzione e sbanca l'Auditel

Gli ascolti Tv e i dati Auditel di domenica 9 dicembre 2018 hanno visto esordire su Italia 1 in tardissima serata (dopo l'una di notte) il nuovo programma di divulgazione scientifica dal titolo Chi ha paura del buio?, condotto da Daniele Bossari.

Reduce dal successo personale del Grande Fratello Vip 2017 che aveva segnato il suo ritorno in Tv dopo molti anni, e una parentesi fortunata quale opinionista all'Isola dei Famosi, il capace Bossari si è visto finalmente riassegnare le redini di un programma tutto suo e, malgrado lo slot non proprio entusiasmante, è riuscito a portare a casa un grande risultato di 523.000 spettatori per il 13,2% di share. Niente male per una fascia oraria proibitiva come quella dell'una di notte.

Lasciatosi dunque alle spalle un periodo non felice che aveva coinciso con il suo allontanamento dagli schermi televisivi (sui quali negli anni Novanta e Duemila spopolava letteralmente), il 44enne Daniele, fresco sposo della sua amatissima Filippa Lagerback, è infine rinato professionalmente e gli auguriamo di cuore che il successo di Chi ha paura del buio? sia solo l'inizio di una ritrovata, luminosa, carriera.