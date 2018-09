Ascolti Tv Auditel: De Filippi al 28%, ma è miracolo Alberto Angela con Ulisse

Gli ascolti Tv e i dati Auditel di sabato 29 settembre 2018 vedono, nella sfida tra la cultura in prima serata su Rai1 con la ripresa del programma Ulisse condotto da Alberto Angela (e approdato su Rai1 da Rai3) e l'entertainment puro su Canale 5 con Maria De Filippi ripartita con la quinta stagione di Tú sí que vales, la vittoria di quest'ultima.

Se "Maria la sanguinaria" raccoglie infatti 4.761.000 spettatori e il 28,8% di share, non si può non sottolineare il dato clamoroso di Ulisse, che riesce a raggiungere ben 3.988.000 spettatori e il 21% di share. Cifre entusiasmanti per il programma "ipertestuale" di Alberto Angela che ieri ha illuminato d'immenso i telespettatori con una puntata strabiliante dedicata alla Cappella Sistina.

Il mirabile connubio tra Arte, Storia e spettacolo, con qualche incursione nella Filosofia (magistrale la chiosa sulla posizione dell'uomo al centro dell'Universo, profittando della dissertazione sulla Cappella Sistina fulcro perfetto di tutta la cultura dell'epoca, e fil rouge ideale che unisce Michelangelo a Cristoforo Colombo, Lorenzo De Medici a Galileo de Galilei, e così via) ammannito al telespettatore del sabato sera si è dimostrato vincente e, ancora una volta, ha donato lustro alla Rai giustificando il pagamento del canone.

Calamitare quasi quattro milioni di spettatori divulgando la Cultura con la C maiuscola (e per giunta, ribadiamo, di sabato sera) è un evento eccezionale, di fronte al quale possiamo solo toglierci il cappello e congratularci con Angela e tutto il suo entourage.