Ascolti Tv Auditel: Clerici prodigiosa tiene testa alla De Filippi. Bene Rai3

Gli ascolti Tv e i dati Auditel di venerdì 15 febbraio 2019 vedono Antonella Clerici con Sanremo Young su Rai1 compiere un piccolo miracolo e finire testa a testa con la corazzata Uomini e Donne di Maria De Filippi.

La prima puntata della seconda edizione di Sanremo Young ha infatti conquistato 3.623.000 spettatori pari al 16.18% di share, mentre su Canale 5 l’esordio di Speciale Uomini e Donne – La Scelta ha radunato 3.402.000 spettatori pari al 16.72% di share (la Buonanotte: 1.490.000 – 16.21%).

Su Rai2 la prima puntata di Suburra si ferma a 890.000 spettatori pari al 3.72% di share. Su Italia 1 The Transporter convince 1.534.000 spettatori (6.26%). Su Rai3 il film Benvenuto Presidente con Claudio Bisio totalizza 1.627.000 spettatori pari ad uno share del 6.57% ed è il terzo programma più visto in prime time. Su Rete4 Quarto Grado raduna 1.114.000 spettatori con il 5.7% di share, battendo d'un soffio La7 con Propaganda Live e i suoi 1.055.000 spettatori con uno share del 5.51%. Su Tv8 Italia’s Got Talent segna 1.260.000 spettatori con il 5.2%.