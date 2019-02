Ascolti Tv Auditel: De Filippi vince con Amoroso e Balotelli, Amadeus stabile

Gli ascolti Tv e i dati Auditel di sabato 16 febbraio 2019 in prime time vedono Amadeus con il suo Ora o Mai Più su Rai1 tornare a scontrarsi con C'è Posta per Te condotto da Maria De Filippi, in questo caso con ospiti speciali Alessandra Amoroso, Pio e Amedeo e Mario Balotelli

Quattordici giorni fa, il 2 febbraio 2019, prima della pausa per la settimana sanremese, C’è Posta Per Te aveva ottenuto 5.735.000 spettatori con il 29.1% battendo un nuovo record, e Ora o Mai Più recuperava qualche punto di share rispetto alla settimana precedente assestandosi al 16.5% con 3.267.000 spettatori.

Come sarà andata questa volta? C’è Posta per Te vince la serata con 5.308.000 spettatori e il 28.6% di share, mentre Ora o Mai Più raggiunge 2.917.000 spettatori pari al 16.1% di share. Su Rai2 il telefilm NCIS Los Angeles convince 1.228.000 spettatori pari al 5.4% di share mentre Swat raccoglie 1.255.000 spettatori e il 5.9% di share. Su Italia 1 Il Piccolo Principe raduna 954.000 spettatori (4.4%), battuto da Riccardo Iacona su Rai3 con Presa Diretta e i suoi 994.000 spettatori con il 4.9% (presentazione di 8 minuti: 960.000 – 4.2%). Su Rete4 il film Pari e Dispari segna 777.000 spettatori con il 3.8% di share, superando La7 con la serie Little Murders e i suoi 365.000 spettatori con uno share del 2.1%.