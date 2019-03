Ascolti Tv Auditel: Del Debbio torna trionfale su Rete4 e sfida Formigli e La7

Paolo Del Debbio si riprende ciò che è suo e torna trionfale su Rete4 in prima serata il giovedì sera, nello slot che aveva contribuito a far crescere e dal quale era stato spodestato per far spazio al nuovo corso "moderato" di Gerardo Greco.

Rottamato Greco e il suo programma W L'Italia - Oggi e Domani con i suoi ascolti deludenti, ecco che il buon Paolo si riappropria del prime time di metà settimana con il suo nuovo programma Dritto e Rovescio, che torna a sfidare direttamente La7 e Piazza Pulita condotto da Corrado Formigli.

Il ritorno del talk populista alla Del Debbio ben si sposa con le dichiarazioni rilasciate in esclusiva al direttore di affaritaliani Angelo Perrino da Silvio Berlusconi (clicca qui per leggere), dichiarazioni che vedono il Cavaliere prontissimo ad appoggiare Matteo Salvini premier nel caso in cui rottamasse il m5s. A pensar male si potrebbe ipotizzare che Dritto e Rovescio rispolvererà la linea populista... ma a tutto vantaggio di Salvini (che guarda caso sarà ospite della prima puntata) e a discapito dei grillini.

Attendiamo dunque con trepidazione il debutto della trasmissione in onda stasera alle 21,30 su Rete4 e gli ascolti domattina.