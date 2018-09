Ascolti Tv Auditel, disastro Laura Pausini: Alberto Angela la triplica

Gli ascolti Tv e i dati Auditel di sabato 22 settembre 2018 hanno visto verificarsi un fenomeno inusitato: la Cultura ha vinto sull'intrattenimento, triplicandone addirittura lo share.

Nel dettaglio: la serata speciale di Rai1 dedicata a Pompei e condotta da Alberto Angela ha raso al suolo il concertone romano - trasmesso su Canale 5 in prima visione Tv - della regina della musica italiana, l'amatissima Laura Pausini.

Le cifre parlano chiaro: su Rai1 Stanotte a Pompei ha conquistato 4.233.000 spettatori pari al 24.3% di share, mentre su Canale 5 Laura Pausini al Circo Massimo si è fermata a soli 1.553.000 spettatori pari all’8.8%. Un disastro totale per la cantante, e un trionfo assoluto per Angela.

Emblematico che, in un sabato sera in prime time, abbiano prevalso la Storia la divulgazione scientifica, seppur confezionate con la solita maestria da uno dei personaggi Rai più amati e apprezzati, e abbia perso clamorosamente lo svago tout court ammannito dalla spumeggiante Pausini, eccellenza artistica che tutto il mondo ci invidia.

Alberto Angela non è estraneo ai successi strepitosi, il suo Ulisse porta costantemente Rai3 a vette di ascolti invidiabili, e le sue serate speciali in onda sull'Ammiraglia del servizio pubblico hanno sempre ottenuto riscontri più che positivi. Ma quello di ieri, ottenuto con la sua trasmissione culturale curata fin nei minimi particolari e con il solito magistrale connubio fra entertainment e trattato scientifico, è un risultato che ha quasi dell'incredibile - vista la concorrenza della corazzata Pausini - e che contribuisce a dare lustro alla televisione di Stato.

Fedele Confalonieri raccontò qualche tempo fa al sottoscritto del "patto per la bellezza" che egli siglò nel periodo 1996-1997 con Enzo Siciliano, all'epoca Presidente Rai, per trasmettere in prima serata eventi culturali. Siciliano mandò in onda l'opera Macbeth in prime time su Rai1 e gli scarsissimi ascolti ne decretarono il rapido siluramento. Chissà cosa ne penserebbe il compianto poeta e intellettuale del fatto che, diversi anni più tardi, una trasmissione culturale su Pompei, nella prima serata di sabato, abbia ottenuto il triplo degli ascolti del concerto in prima visione della più popolare cantante italiana...