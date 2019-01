Ascolti Tv Auditel: Parte bene Dottoressa Giò, oltre 3 mln per Barbara D'Urso

PARTE BENE BARBARA D'URSO CON LA NUOVA STAGIONE DELLA DOTTORESSA GIO'. Gli ascolti Tv e i dati Auditel di domenica 13 gennaio 2019 in prime time vedono l'atteso ritorno di Barbara D'Urso con La Dottoressa Giò su Canale 5 conquistare 3.046.000 spettatori pari al 12,6% di share. Malgrado il calcio Su Rai1 e la nutritissima concorrenza della serata (fra cui la fiction La Porta Rossa su Rai2, il film Il Divo su Rai3, e non da ultimo l'ospitata di Matteo Salvini a Non è L'Arena su La7), la fiction di Barbarella si piazza al secondo posto dei programmi più visti a un soffio dall'incontro di Coppa Italia Napoli-Sassuolo, che ha conquistato 3.534.000 spettatori pari al 14.1% di share.

Su Rai2 La Porta Rossa ha attirato 1.606.000 spettatori (6.6%), battuta da Italia 1 con Hercules – La Leggenda ha inizio e i suoi 1.817.000 spettatori con il 7.5% di share. Su Rai3 Il divo ha convinto 1.403.000 spettatori pari ad uno share del 6%. Su Rete4 Inside Man è stato invece scelto da 1.008.000 spettatori con il 5% di share, mentre su La7 Non è l’Arena con ospite Matteo Salvini ha raccolto il 9.2% con 1.758.000 spettatori. Su Tv8 Bruno Barbieri – 4 Hotel ha attirato 805.000 spettatori (3.7%) mentre sul Nove Camionisti in Trattoria ha totalizzato l’1.8% con 467.000 spettatori.