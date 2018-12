Ascolti Tv Auditel: Boom Fazio, le Iene battono Giletti, ok Papi su Tv8

ASCOLTI TV AUDITEL DOMENICA 16 DICEMBRE 2018

Stravince Fabio Fazio, il film delle Iene batte Massimo Giletti, 1,3 mln di spettatori per Franca Leosini, Enrico Papi spopola su Tv8

Gli ascolti Tv e i dati Auditel di domenica 16 dicembre 2018 vedono rinnovarsi la disfida tra Fabio Fazio con Che tempo che fa su Rai1, ieri sera particolarmente ricco di ospiti tra cui Piero Angela, Laura Pausini, Biagio Antonacci, Paola Cortellesi, quindi su Canale 5 la serie americana New Amsterdam, giunta alla terza puntata, e Massimo Giletti su La7 con Non è l'Arena e il suo ospite speciale Fabrizio Corona.

Fra i tre contendenti, ieri sera si è inserita anche l'amatissima Franca Leosini con la sua puntata "one-shot" di Storie Maledette dedicata alla Strage di Erba, puntata speciale che anticipa la nuova serie del fortunato programma prevista per il 2019. Da segnalare su Italia1 il film delle Iene Il Sindaco - Italian Politics for Dummies.

Gli scatenatissimi #leosiners avranno inciso sull'andamento degli ascolti di ieri sera rubando spettatori e share agli altri programmi? Vediamo i dati.

Che Tempo che Fa ha conquistato 4.274.000 spettatori pari al 17.3% di share e Che Tempo che Fa – Il Tavolo 2.680.000 (15.8%). Su Canale 5 New Amsterdam ha raccolto davanti al video 2.475.000 spettatori pari al 10.8% di share. Su Rai2 NCIS ha attirato 1.654.000 spettatori (6.5%) e S.W.A.T. 1.566.000 spettatori (6.5%). Su Italia 1 Il Sindaco - Italian Politics ha intrattenuto 1.840.000 spettatori con il 7.7% di share. Su Rai3 Storie Maledette ha raccolto davanti al video 1.353.000 spettatori pari ad uno share del 5.9%. Su Rete4 Heart of the Sea – Le origini di Moby Dick è stato visto da 555.000 spettatori con il 2.7% di share. Su La7 Non è l’Arena ha segnato il 7% con 1.320.000 spettatori. Su Tv8 La Notte dei record fa boom con 785.000 spettatori (3.6%)

Sette giorni fa, Che Tempo Che Fa conquistava 3.883.000 spettatori pari al 15.8% di share mentre Che Tempo Che Fa – Il Tavolo raggiungeva il 14.8% di share. Su Canale 5 New Amsterdam convinceva 2.790.000 spettatori pari al 12.2% di share. Su Rai3 il film Joi raggiungeva1.113.000 spettatori pari a uno share del 4.9%, mentre su La7 Non è l’Arena con l'ospitata di Fabrizio Corona interessava 1.375.000 spettatori con il 7.3%. Su Tv8 il nuovo appuntamento con La Notte dei Record condotto da Enrico Papi radunava 631.000 spettatori con il 2.8% di share.