Ascolti Tv Auditel: Conti e Incontrada stravincono e doppiano l'Under 21

Gli ascolti Tv e i dati Auditel di domenica 23 giugno 2019 hanno visto in prime time su Rai1 la terza parte dei Seat Music Awards 2019 condotti da Carlo Conti e Vanessa Incontrada. Su Rai2, è andata invece invece in onda la partita di calcio Under 21 Austria-Germania valevole per il Campionato Europeo, mentre su Rai3 è stato trasmesso il film del 1993 Sol Levante con Sean Connery.

Su Rete4 è tornato il Meglio de La Repubblica delle Donne condotto da Piero Chiambretti mentre su Canale 5 è stata trasmessa la terza puntata della fiction con Megan Montaner e Alessandro Tiberi Lontano da te (la seconda puntata sette giorni fa otteneva 1.656.000 spettatori pari all’8.9% di share). Su Italia1 il film del 2013 con Jennifer Aniston Come ti Spaccio la Famiglia.

Su La7 il meglio di Non è L’Arena condotto da Massimo Giletti e su Tv8 il meglio di Italia’s Got Talent condotto da Lodovica Comello. Sul Nove invece la partita di Pallavolo Maschile Italia-Polonia valevole per la Nations League 2019.

Chi avrà vinto la disfida domenicale dell’Auditel? Vediamo i dati.

I Seat Music Awards su Rai1 vincono la serata con soli 2.562.000 spettatori e il 14.5% di share, mentre su Canale 5 Lontano da Te raccoglie 1.491.000 spettatori crescendo in share fino al 9.1% di share. Su Rai2 Austria-Germania ha ottenuto 1.399.000 spettatori (7.8%), battendo Italia 1 con Come ti spaccio la Famiglia e i suoi 1.121.000 spettatori pari al 6.5% di share. Su Rai3 Sol Levante ha conquistato 1.296.000 spettatori con il 7.3%di share, doppiando Rete4 e il meglio di #Cr4 – La Repubblica delle Donne fermatosi a 500.000 spettatori con il 3.4% di share e La7 con Non è l’Arena Best e il suo 3.8% con 541.000 spettatori. Su Tv8 Italia’s Got Talent – Best Of ha convinto 474.000 spettatori con il 2.7% di share mentre sul Nove la Pallavolo Maschile ha totalizzato il 2.7% con 464.000 spettatori.