Ascolti Tv Auditel: Rai1 e Fazio doppiano Canale 5 e triplicano Giletti

Gli ascolti Tv e i dati Auditel di domenica 26 maggio 2019, in prime time, hanno visto tornare Fabio Fazio e il suo Che Tempo che fa su Rai1 con molti ospiti, fra i quali Jean Todt, Roberto Baggio e Cesare Cremonini. A Non è l'Arena su La7, Massimo Giletti ha invece ospitato - fra gli altri - Serafina Strano, la dottoressa violentata in provincia di Catania. Su Canale 5 è invece andato in onda un nuovo ciclo di episodi della serie in prima visione Tv New Amsterdam.

su Rai2 il consueto appuntamento con NCIS e a seguire FBI, mentre Rai3 ha dato spazio al film francese In nome di mia Figlia con Daniel Auteuil. Su Rete4 il film Il Gladiatore di Ridley Scott con Russell Crowe mentre su Italia 1 è andato in onda il film Mission Impossibile: Rogue Nation con Tom Cruise.

Chi avrà vinto e chi avrà perso nell'agone dell'Auditel? Vediamo i dati.

Su Rai1 Che Tempo che Fa ha conquistato 3.877.000 spettatori pari al 16.3% di share, doppiando Canale 5 con New Amsterdam e i suoi 2.146.000 spettatori pari all’8.8% di share. Su Rai2 NCIS ha attirato 1.663.000 spettatori (6.8%) mentre FBI 1.503.000 spettatori (6.6%). Su Italia 1 Mission Impossibile: Rogue Nation ha convinto 1.306.000 spettatori con il 6% di share. Su Rai3 In Nome di Mia Figlia ha segnato 1.359.000 spettatori pari a uno share del 5.7%. Su Rete4 Il Gladiatore ha totalizzato 1.104.000 spettatori con il 5.5% di share e su La7 Non è l’Arena ha segnato il 5.7% con 1.346.000 spettatori.

Sette giorni fa su Rai1 Che Tempo che Fa conquistava 4.058.000 spettatori pari al 16.9% di share mentre su Canale 5 New Amsterdam si fermava a 2.067.000 spettatori pari al 9.8% di share. Rai2 con N.C.I.S. totalizzava il 6,01% e 1.489.000 spettatori e FBi 1.510.000 con il 6,6%, mentre su La7 Non è l’Arena raccoglieva il 6,88% con 1.302.000 spettatori.