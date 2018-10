Ascolti Tv Auditel, Barbara D'Urso batte di nuovo Venier e Parodi

Gli ascolti tv e i dati Auditel di domenica 28 ottobre 2018, nella fascia pomeridiana, hanno registrato gli esiti dell'ennesima tappa della disfida tutta al femminile tra Mara Venier con Domenica In su Rai1 e Barbara D'Urso con Domenica Live, e tra quest'ultima e Cristina Parodi con La Prima volta, in onda dopo Domenica In.

Nel salotto della D'Urso, in particolare, si è assistito al coming out in diretta del giovane cantante sardo Marco Carta. Il 33enne vincitore di Amici e di Tale e Quale Show 7 ha confessato di essere gay e di essere felicemente fidanzato con un ragazzo, rivelazione che ha suscitato - com'è ovvio - scalpore sui social network.

Tutto ciò avrà influito sui dati di ascolto della battaglia a colpi di share fra le tre primedonne? Vediamo nel dettaglio. Domenica Live ottiene il 16,5% di share in sovrapposizione con la prima parte di Domenica In che si ferma al 15,22% e il 18,55% nella seconda parte mentre la Venier deve accontentarsi del 15,60%. Distacco più più netto tra la D'Urso (17.66 e 17.05) e la Parodi con La prima volta (12.74). A conti fatti, Barbarella è di nuovo regina del dì di festa.

Quanto al confronto con i dati di domenica 21 ottobre, la scorsa settimana la partita si era chiusa a sfavore di Mara Venier e a vantaggio di Barbara D'Urso. Domenica In aveva ottenuto 2.567.000 spettatori pari ad uno share del 16.69%, nella prima parte, e 2.184.000 spettatori pari ad uno share del 15.89%, nella seconda. Domenica Live aveva conquistato invece 1.987.000 spettatori (12.64%) con la presentazione, 2.334.000 (16.48%) con l’Attualità, 2.572.000 spettatori (19.11%), 2.464.000 spettatori (18.26%) dalle 17.23 alle 17.54, 2.598.000 spettatori (17.86%) dalle 18 alle 18.26 e 2.290.000 spettatori (14.89%) con L’Ultima Sorpresa. La Prima Volta, con Cristina Parodi, aveva dal canto suo convinto 1.735.000 spettatori pari al 12.1%.