Ascolti Tv Auditel: Eleonora Daniele con Storie Italiane fa volare Rai1

Gli ascolti Tv e i dati Auditel della fascia mattutina vedono il costante successo di Storie Italiane, programma in onda su Rai1 dedicato ai temi di attualità e di cronaca e incentrato, come da titolo, su racconti di vita narrati dai protagonisti e commentati in prima persona da giornalisti ed esperti.

I riscontri quotidiani sono ottimi per il programma, la cui padrona di casa Eleonora Daniele è diventata nel corso degli anni un punto di riferimento per la Rai, dimostrando che l'ex direttore Fabrizio Del Noce - nel premiarne le potenzialità proefessionali in boccio qualche anno fa - aveva visto lungo.

Con la sua conduzione portata avanti con classe ed eleganza e senza mai imporsi sui protagonisti delle storie che presenta, siano essi persone "comuni" o celebrità, di una bellezza innegabile ma volutamente sobria, la Daniele è perfetta per la fascia mattutina del servizio pubblico, e infatti viene premiata dai telespettatori che fanno lievitare lo share a cifre da prima serata.

Ex inquilina del Grande Fratello 2, che le stava visibilmente stretto poiché troppo "volgare" e cheap per lei, Eleonora Daniele si è fatta strada piano piano, a piccoli passi, non puntando esclusivamente sull'aspetto fisico ma privilegiando lo studio e la preparazione, finendo così per diventare una delle conduttrici di punta dell'Ammiraglia Rai. Gli ascolti la premiano, il pubblico la segue, i dirigenti l'apprezzano dal punto di vista professionale. Il tutto ampiamente meritato.