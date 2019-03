Ascolti Tv Auditel: Elisei con Tg2Post al 5,7% insidia Gruber e Otto e mezzo

Gli ascolti Tv e i dati Auditel di mercoledì 13 marzo 2019 hanno visto in access prime time Tg2 Post, il programma di approfondimento voluto da Carlo Freccero, a cura del direttore del Tg2 Gennaro Sangiuliano e condotto da Francesca Romana Elisei raggiungere 1.487.000 spettatori con il 5.7% di share.

Battuta Barbara Palombelli con Stasera Italia che ha raccolto 1.275.000 spettatori (5.1%), nella prima parte e 1.139.000 spettatori (4.4%) nella seconda. E sfiorata, su La7, Lilli Gruber con il suo Otto e Mezzo che ha segnato una media di 1.716.000 spettatori (6.7%).

Tg2 Post avrebbe tutte le carte in regola per essere leader dell'approfondimento nella sua fascia oraria, ma con ogni probabilità viene penalizzato da una serie di spot nello spazio compreso tra la fine del Tg2 e l'inizio del programma vero e proprio condotto da Francesca Romana Elisei. In quel break pubblicitario Rai2 si gioca fatalmente un'ampia fetta di spettatori che migrano su La7 o su Rete4. Ci riflettano a Viale Mazzini.