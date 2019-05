Ascolti Tv Auditel: Fabio Fazio a Che Tempo che fa invita Heather Parisi

Fabio Fazio, oggi protagonista indiscusso del dibattito politico-televisivo che vede darsi battaglia la direttrice di Rai1 Teresa De Santis, l'Amministratore Delegato Fabrizio Salini e tutto il Consiglio di Amministrazione Rai,riguardo alla chiusura anticipata di Che Fuori Tempo che Fa, è pronto a partire con una nuova puntata domenicale del suo programma in prime time sull'Ammiraglia.

Fra gli altri ospiti del suo studio domenica 19 maggio, fra i quali spicca il Vicepremier pentastellato Luigi Di Maio, ecco fare capolino una pietra angolare della Storia del Servizio Pubblico Radiotelevisivo, ovvero Heather Parisi.

La showgirl allontanatasi dall'Italia per vivere a Hong Kong non riserva molte ospitate mediatiche nel nostro Paese, quindi la sua presenza è ogni volta un evento. Avvistata qualche settimana fa a Live - Non è la D'Urso su Canale 5, ecco che la biondissima italo-americana torna nella rete che l'ha vista nascere e crescere e diventare uno dei personaggi televisivi di maggior successo di tutti i tempi.

Si parlerà anche della rivalità con la collega e altra icona televisiva, da lei definista polemicamente "ballerina sovranista", Lorella Cuccarini? Visto il non esattamente idilliaco rapporto del conduttore ligure con Matteo Salvini, è probabile di sì, che vi sarà occasione per soffiare sulle fiamme della faida che li vede sempre più acerrimi nemici (e figuriamoci dopo la chiusura anticipata di tre puntate del lunedì...).

Comunque sia e qualunque saranno gli argomenti trattati, avere Heather in TV è sempre un piacere e attendiamo con trepidazione il suo ingresso negli studi di Che Tempo che Fa e il suo ritorno, seppur breve, nella sua Rai1.