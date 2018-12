Ascolti Tv Auditel: Fabio Fazio cresce e vince in prima e seconda serata

Gli ascolti Tv e i dati Auditel di domenica 23 dicembre 2018 vedono in prime time Fabio Fazio e il suo Che Tempo che fa sbancare la serata con 3.951.000 spettatori pari al 17.3% di share. Stessa sorte per Che Tempo Che Fa – Il Tavolo in seconda serata che ha ottenuto 2.920.000 spettatori pari al 17.2% di share.

Risultati che seguono una dinamica ormai consolidatasi nelle ultime settimane. Rispetto alla scorsa stagione televisiva, Che tempo che fa ha visto infatti la sua performance Auditel migliorare progressivamente, a discapito della concorrenza di Canale 5 (L'Isola di Pietro 2 è andata peggio rispetto alla prima serie) e soprattutto di La7 con Non è L'Arena, alle redini della quale la veste "grillina" di Massimo Giletti pare piacere meno dell'anno scorso. Lo stesso Fabrizio Corona che, nella stagione precedente, aveva permesso a Giletti di superare Fazio, quest'anno gli ha fruttato poco più del 7% di share, e per giunta in una serata nella quale Che tempo che fa ha doppiato Non è L'Arena...

Anche Il Tavolo in seconda serata, nelle ultime settimane, garantisce ascolti più che positivi per Rai1, smentendo nei fatti e con dati alla mano le voci di share basso, di riflessioni su possibili cacciate, di ritorni forzati a Rai3 e così via.