Ascolti Tv Auditel: Heather Parisi infiamma Che Tempo che Fa e fa volare Fazio

Gli ascolti Tv e i dati Auditel di domenica 19 maggio 2019, in prime time, hanno visto tornare Fabio Fazio e il suo Che Tempo che fa su Rai1 con molti ospiti, fra i quali Luigi Di Maio, Mahmood fresco di secondo posto all'Eurofestival, Marco Bellocchio e Pierfrancesco Favino. Degna di nota l'ospitata della sempre spumeggiante Heather Parisi, che ha infiammato lo studio di Che Tempo che Fa. A Non è l'Arena su La7, Massimo Giletti ha invece ospitato Matteo Salvini in un infuocato collegamento che ha visto sbarcare in diretta i migranti della Sea Watch con l'ira da parte del Ministro dell'Interno. Su Canale 5 è invece andato in onda un nuovo ciclo di episodi della serie in prima visione Tv New Amsterdam.

su Rai2 il consueto appuntamento con NCIS e a seguire FBI, mentre Rai3 ha dato spazio a Un giorno in Pretura condotto da Roberta Petrelluzzi. Su Rete4 il film Io, Loro e Lara di e con Carlo Verdone mentre su Italia 1 è andata in onda un'altra puntata de Le Iene Show, sull'omicidio di Willi Branchi.

Chi avrà vinto e chi avrà perso nell'agone dell'Auditel? Vediamo i dati.

Su Rai1 Che Tempo che Fa ha conquistato 4.058.000 spettatori pari al 16.9% di share e Che Tempo che Fa – Il Tavolo ha raggiunto 2.479.000 (14%). Su Canale 5 New Amsterdam si è fermato a 2.067.000 spettatori pari al 9.8% di share. Rai2 con N.C.I.S. totalizza il 6,01% e 1.489.000 spettatori e FBi 1.510.000 con il 6,6%, mentre Rai3 con Un giorno in pretura arriva al 5,50% e ne raduna 1.241.00 spettatori. Su Italia1 Le Iene Presentano totalizza il 8,27% con 1.535.000 spettatori, su Rete4 Io, loro e Lara raggiungono il 3,54% e 748.000 individui all'ascolto, mentre su La7 Non è l’Arena raccoglie il 6,88% con 1.302.000 spettatori.

Sette giorni fa, su Rai1 Che tempo che fa totalizzava il 15,04% con 3.590.000 spettatori, su Italia1 Le Iene Show raggiungevano il 12,33% con 1.992.000 spettatori, secondo programma più visto in prime time, mentre su Rete4 il film Continuavano a chiamarlo Trinità con il 6,80% e 1.446.000 spettatori superava La7 con Non è l’Arena al 6,73% e i suoi 1.248.000 individui all'ascolto. Un Giorno in Pretura raccoglieva il 4,40% di share con 945.000 spettatori, mentre il telefilm New Amsterdam segnava 2.060.000 spettatori e il 9,88% di share.