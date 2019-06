Ascolti Tv Auditel: Fazio chiude in bellezza, Giletti vola con Salvini

Gli ascolti Tv e i dati Auditel di domenica 2 giugno 2019, in prime time, hanno visto tornare per l'ultima puntata di questa stagione Fabio Fazio e il suo Che Tempo che fa su Rai1 con molti ospiti, fra i quali Alvaro Soler, Mara Venier, Carlo Cottarelli, Paolo Mieli, Carlo Verdelli. A Non è l'Arena su La7, Massimo Giletti ha invece ospitato - fra gli altri - il Ministro dell'Interno Matteo Salvini. Su Canale 5 è invece andato in onda un nuovo ciclo di episodi della serie in prima visione Tv New Amsterdam, con il finale di stagione.

Su Rai2 il consueto appuntamento con il telefilm NCIS e a seguire FBI, mentre Rai3 ha dato spazio alla finale di serie B di Calcio Verona-Cittadella. Su Rete4 il film Pensavo fosse amore... invece era un calesse di e con Massimo Troisi mentre su Italia 1 è andato in onda il film Una Notte da Leoni con Bradley Cooper.

Chi avrà vinto e chi avrà perso nell'agone dell'Auditel? Vediamo i dati.

Che Tempo che fa ottiene il 17.5% di share con 3.818.000 spettatori vincendo la serata, mentre Che Tempo che fa - Il Tavolo raggiunge il 15%, New Amsterdam sale fino all'11.2% con 2.155.000 spettatori, e vola Non è L’Arena aggiudicandosi l'8.7% di share con 1.509.000 individui all'ascolto. Su Rai3 la partita di calcio Verona-Cittadella ha invece radunato 1.404.000 spettatori con il 6.5% di share. Il film su Rete4, Pensavo fosse Amore… Invece era un Calesse ha visto infine sintonizzarsi 715.000 spettatori con il 3.6% di share.

Sette giorni fa Che Tempo che Fa conquistava 3.877.000 spettatori pari al 16.3% di share, doppiando Canale 5 con New Amsterdam e i suoi 2.146.000 spettatori pari all’8.8% di share, mentre su La7 Non è l’Arena segnava il 5.7% con 1.346.000 spettatori.