Ascolti Tv Auditel: Fazio con Raffaella Carrà, Gianluca Vialli e Marco Mengoni

Gli ascolti Tv e i dati Auditel di domenica 2 dicembre 2018 vedranno rinnovarsi la disfida del prime time tra Fabio Fazio con Che Tempo che Fa su Rai1, L'Isola di Pietro 2 con Gianni Morandi su Canale 5 e Non è L'arena condotto da Massimo Giletti su La7.

Fabio Fazio, questa settimana, ha fatto le cose in grande. Sarà infatti sua ospite in studio Raffaella Carrà, fresca di incisione del suo ultimo album “Ogni volta che è Natale”, quindi lo storico e amatissimo ex attaccante e idolo del calcio Gianluca Vialli, nelle librerie con la sua nuova opera “Goals. 98 storie +1 per affrontare le storie più difficili“.

Tra gli ospiti anche il regista, sceneggiatore, produttore e attore Nanni Moretti, che presenterà il suo nuovo documentario “Santiago Italia”, in uscita il 6 dicembre prossimo, in cui narra i mesi successivi al colpo di stato dell’11 settembre 1973 che rovesciò il governo di Salvador Allende in Cile.

In studio ci sarà anche Marco Mengoni, personaggio di punta di “Atlantico Fest – Attraversa la musica”, un festival milanese caratterizzato da eventi e installazioni da lui ideati per promuovere il suo album.

In collegamento dal Teatro Alla Scala vedremo anche il Maestro Riccardo Chailly, che il 7 dicembre prossimo dirigerà L'Attila di Giuseppe Verdi per l'apertura della nuova stagione operistica. L'Attila sarà programmato fino all’8 gennaio 2019.

Protagonisti del programma anche i racconti dello scrittore Roberto Saviano, e le analisi dell'economista Carlo Cottarelli.

A Che Tempo Che Fa – Il Tavolo, accanto alle presenze fisse Gigi Marzullo, Orietta Berti, Fabio Volo e Nino Frassica, avremo il giornalista e conduttore Osvaldo Bevilacqua, Jerry Calà, la schermitrice Elisa Di Francisca, Alba Parietti, Massimo Ciavarro, la cantante Baby K e Lello Arena.