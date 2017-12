Ascolti Tv Auditel, Fazio cresce. Renzi batte Berlusconi e Di Maio

Continuano a crescere gli ascolti di 'Che tempo che fa', in onda nella prima serata di Rai Uno. La trasmissione di Fabio Fazio ieri, con ospite Matteo Renzi, ha registrato il 15,4% share con 4 milioni 58mila spettatori. Il segretario del Pd ha battuto Berlusconi da Fazio che aveva ottenuto il 14,94% di share. Sconfitto anche il candidato premier dei 5 Stelle Luigi Di Maio, anche lui ospite di Fazio.



Invece su La7 il programma 'Non e' L'Arena' e' stata vista da 1 milione 248mila spettatori con share del 5,9%, cioe' 140mila spettatori e mezzo punto percentuale in meno rispetto a una settimana fa. Coincidenza: la leggera flessione degli ascolti di Giletti equivale al leggero incremento degli ascolti di Fazio. Ma questo non significa automaticamente che quel piu' e quel meno corrispondano agli stessi spettatori, come fosse un dato nominativo, ovvero non e' scontata la 'migrazione' secca dall'uno verso l'altro, e viceversa, perche' la platea televisiva e' talmente vasta e variegata che in questi casi la rilevazione non pare possa essere in grado di fissare con certezza chi e quando del campione monitorato ieri ha scelto un canale diverso da quello di una settimana fa. Anche perche' ci sono altre reti che hanno fatto ascolti significativi: come la fiction 'Rosy Abate' su Canale 5, che ha registrato 4 milioni 487mila spettatori con share del 18,8%, in calo pero' rispetto a una settimana fa di quasi 200mila spettatori e di quasi un punto; oppure il programma de Le Iene su Italia 1 con 2 milioni 448mila spettatori con share del 12,5%, in crescita invece di mezzo milione di spettatori e di quasi 3 punti percentuali. Quanto a Domenica In, su Rai1, ieri 1 milione 761mila spettatori con share del 10,7%, in leggera flessione rispetto alla puntata del 19 novembre (quella del 26 novembre non ando' in onda per la concomitante gara di automobilismo che chiudeva il campionato mondiale di Formula Uno di quest'anno).