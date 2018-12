Ascolti Tv Auditel: Fazio cresce e supera Giletti di 10 punti di share

Gli ascolti Tv e i dati Auditel di domenica 16 dicembre 2018 vedono Fabio Fazio e il suo Che tempo che fa su Rai1 imporsi prepotentemente nella disfida con Massimo Giletti e il suo Non è l'Arena su La7.

Asfaltata la serie americana New Amsterdam su Canale 5, partita benissimo due settimana e calata progressivamente, Fazio e il suo ricchissimo parterre di ospiti in studio (Laura Pausini, Piero Angela, Biagio Antonacci, Edoardo Leo, Marco Giallini, Alessandro Gassmann, Gianmarco Tognazzi, Paola Cortellesi e così via) hanno raso al suolo anche la concorrenza di Giletti (malgrado la presenza di Fabrizio Corona).

I dati parlano chiarissimo: Che Tempo che Fa ha conquistato 4.274.000 spettatori pari al 17.3% di share e Che Tempo che Fa – Il Tavolo 2.680.000 (15.8%). Su Canale 5 New Amsterdam ha raccolto davanti al video 2.475.000 spettatori pari al 10.8% di share e Massimo Giletti con Non è l’Arena ha segnato il 7% con 1.320.000 spettatori.

Ascolti senz'altro buoni per il talk show in onda sul canale di Urbano Cairo, ma dieci punti di share in più da parte del competitor di Rai1 sono parecchi, così come i quasi tre milioni di spettatori a vantaggio di Fabio Fazio. Il quale, rispetto all'anno scorso, parrebbe tornare ad assestarsi sugli ottimi risultati che otteneva su Rai3.