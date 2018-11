Ascolti Tv Auditel: Fazio fa il "miracolo" e riunisce la coppia Boldi-De Sica

Per la nuova puntata di Che tempo che fa in onda domenica 25 novembre 2018, Fabio Fazio ha concepito un autentico "miracolo" da effettuare in diretta televisiva su Rai1 in prima serata.

Già perché, dopo una decina d'anni di "guerra" fratricida, al cospetto di Fazio si ricostituirà la coppia d'oro della comicità italiana, ovvero quella composta da Massimo Boldi e Christian De Sica.

In realtà, i due si sono riappacificati tempo fa e hanno suggellato la ritrovata intesa girando il film Amici come prima, prossimo cinepanettone in uscita nelle sale italiane.

Ma lo scaltro Fabio non si è lasciato scappare la ghiotta occasione di invitarli in trasmissione, ricomponendo in prime time coram populo (e per primo) il duo comico in Tv, anticipando la loro attesissima rimpatriata sul grande schermo.

Amici come prima, oltre a Boldi e De Sica (che è anche il regista del film), vede tra gli interpreti Regina Orioli, Maurizio Casagrande, Lunetta Salvino e Francesco Bruni ed è prodotto dalla Medusa.

Altri ospiti della serata, Eros Ramazzotti, il Presidente dell'Inps Tito Boeri, il regista Saverio Costanzo che presenterà la sua serie Tv L'Amica geniale tratta dai best-seller di Elena Ferrante, e poi Paolo Borrometi, Valerio Mastandrea e Chiara Martegiani.

Per quanto riguarda Il Tavolo, oltre a Nino Frassica, Gigi Marzullo, Orietta Berti e Fabio Volo vedremo Carla Signoris, Cristina D'Avena Pupo, Claudio Lippi e Andrea Lucchetta.

La scorsa settimana, Che Tempo che fa ha superato per numero di spettatori L'isola di Pietro 2 con Gianni Morandi su Canale 5. Come si comporterà questa volta con tanto dispiego di mezzi?