Ascolti Tv Auditel: Fabio Fazio vince contro Morandi (in calo). Male Giletti

Gli ascolti Tv e i dati Auditel di domenica 28 ottobre 2018 in prime time vedono il ritorno della triplice disfida tra Che tempo che fa in onda su Rai1, L'Isola di Pietro 2 su Canale 5 e Non è L'Arena trasmesso da La7.

Per battere la fiction di Gianni Morandi con Lorella Cuccarini ed Elisabetta Canalis, ecco che ieri sera Fabio Fazio ha schierato un poker d'assi esplosivo: Lilli Gruber, Mara Venier (con Jerry Calà), Andrea Bocelli (con il figlio Matteo) e Andrea Camilleri. Mentre Massimo Giletti dedicava la puntata del suo programma al caso di Desirée Mariottini e al declassamento dell'Italia da parte delle agenzie di rating.

Ma chi ha vinto e chi ha perso la battaglia dello share? Che Tempo Che Fa ha conquistato 3.712.000 spettatori pari al 14.7% di share (Che Tempo Che Fa – Il Tavolo 2.174.000 spettatori - 13.7% di share). Su Canale 5 L’Isola di Pietro 2 ha convinto 3.130.000 spettatori pari al 14.9% di share. Su La7 Non è l’Arena si è fermato a 1.098.000 spettatori con il 5.7%, in leggera risalita rispetto alla puntata precedente.

Per quanto riguarda il confronto con i dati della scorsa settimana, domenica 21 ottobre Che Tempo Che Fa aveva raccolto 3.701.000 spettatori pari al 14.62% di share (Che Tempo Che Fa – Il Tavolo 2.121.000 spettatori - 12.79% di share), mentre l'Isola di Pietro 2 su Canale 5 aveva visto sintonizzarsi 3.328.000 spettatori pari al 15.27% di share. Nel periodo di sovrapposizione dalle ore 21.34 alle ore 23.44 L’Isola di Pietro vinceva con 3.327.000 spettatori e il 15.27% di share; Che Tempo Che Fa segnava 2.826.000 spettatori e il 12.97% di share. Su La7 Non è l’Arena aveva invece convinto 1.021.000 spettatori con il 5.26%.