Ascolti Tv Auditel, Fazio vince la serata, male Liberi Sognatori, bene Giletti

Gli ascolti Tv e l'Auditel di domenica 4 febbraio vedono la vittoria di Che Tempo che fa condotto da Fabio Fazio.

La trasmissione di Rai1, con il siparietto con Claudio Baglioni e Sanremo 2018, Luca Zingaretti e Carla Bruni, ha infatti registrato 4.733.000 spettatori con il 18.5% di share mentre Che Tempo Che Fa – Il Tavolo ha raggiunto il 15% di share.

Su Canale 5 per il ciclo Liberi Sognatori Una Donna contro tutti – Renata Fonte si è fermato invece a 2.740.000 spettatori pari al 12% di share. Su Rai2 NCIS 15 ha raccolto 1.889.000 spettatori (7.2%) mentre la prima puntata di SWAT ha conquistato 1.765.000 (7.4%).

Su Italia 1 il film d'azione Battleship ha raccolto 1.356.000 spettatori con il 6.2% di share.

Su Rai3 Amore Criminale, condotto da Veronica Pivetti, ha totalizzato 1.407.000 spettatori pari ad uno share del 6.1% (presentazione al 3.7% con 989.000 spettatori).

Su Rete4 L’Ultimo Samurai ha registrato 684.000 spettatori per il 3.3% di share. Su La7 il programma di Massimo Giletti Non è l’Arena sale a 1.461.000 spettatori con il 7.2%. Da segnalare su Tv8 Guess my Age – Special Edition – con Iva Zanicchi e Frank Matano – che ha raggiunto 637.000 spettatori con il 2.8% di share.