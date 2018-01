Ascolti Tv Auditel, Fazio top, cala Non è l'arena, bene Veronica Pivetti

Gli ascolti Tv e l'Auditel di domenica 28 gennaio vedono la vittoria di Rai1 con Che Tempo Che Fa, che ha registrato 4.477.000 spettatori con il 17% di share, mentre Che Tempo Che Fa – Il Tavolo ha conquistato 2.842.000 spettatori pari al 16.6% di share.

Su Canale 5, invece, Liberi Sognatori – La Scorta di Borsellino, Renata Loi si è fermato a 3.460.000 spettatori e al 14.3% di share.

Su Rai2 NCIS ha totalizzato 1.920.000 spettatori (7.1%) e Bull 1.519.000 (6.3%). Su Italia 1 la seconda parte del film Hunger Games – Il Canto della Rivolta ha raccolto davanti alla Tv 1.311.000 spettatori con il 5.6% di share.

Su Rai3 Amore Criminale condotto da Veronica Pivetti ha convinto 1.418.000 spettatori pari ad uno share del 6.3%. Su Rete4 il film The Bourne Legacy con Matt Damon ha totalizzato 771.000 spettatori con il 3.5% di share. Su La7 Non è l’Arena si è fermato, per il malore di Massimo Giletti, a 1.511.000 spettatori con il 5.7%.