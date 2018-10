Ascolti Tv: Fazio con Bocelli, Gruber e Venier per battere Giletti e Morandi

Gli ascolti Tv e i dati Auditel di domenica 28 ottobre dovranno tenere conto della triplice contesa in prime time tra Che tempo che fa condotto da Fabio Fazio su Rai1, la fiction L'isola di Pietro 2 con protagonista Gianni Morandi su Canale 5 e Non è L'Arena condotto da Massimo Giletti su Canale 5.

La settimana scorsa, la prima tappa della disfida fra i tre gentiluomini ha visto prevalere Morandi con la sua serie ambientata a Carloforte in Sardegna (benché in calo rispetto all'esordio dell'anno scorso), Fazio mantenersi più o meno alle cifre delle puntate precedenti e Giletti perdere terreno.

In occasione del secondo scontro, e per sgominare la concorrenza, il conduttore di Che tempo che fa ha pensato bene di calare sul tavolo due "regine di share" e un "re di denari" in possesso di tutti i requisiti per aiutarlo a vincere la battaglia domenicale.

Le due regine in questione sono Lilli Gruber, autrice del nuovo libro Inganno (che presenterà in studio) nonché conduttrice del fortunatissimo talk show Otto e mezzo su La7, autentico punto di riferimento politico televisivo di questo periodo convulso; e Mara Venier, riuscita a risollevare le sorti di Domenica In dando filo da torcere alla rivale Barbara D'Urso e al suo Domenica Live su Canale5.

Il re, forte di un miliardo di streaming in tutto il mondo con Sì, il suo nuovo album pop di inediti, è nientemeno che Andrea Bocelli, che presenzierà nel salotto di Fazio con il figlio Matteo. I due Bocelli canteranno in diretta il brano Fall on me contenuto nell'album in questione e che li ha visti duettare per la prima volta insieme.

Aggiungiamo al tris la carta dello scrittore Andrea Camilleri, in studio per presentare la sua pièce Conversazione su Tiresia, che sarà proiettata nei cinema come evento unico al cinema il 5-6-7 novembre prossimi, per completare il poker d'assi che potrebbe portare il buon Fazio alla vittoria.