Ascolti Tv Auditel: Fazio sfida Giletti e ospita in studio il virologo Burioni

Gli ascolti Tv e i dati Auditel di domenica 7 ottobre 2018 vedranno schierarsi come di consueto, in prime time, gli eserciti di Che tempo che fa e di Non è l'Arena per una guerra fino all'ultimo punto di share.

Se Massimo Giletti su La7 ha spremuto fino all'ultima goccia i vantaggi derivanti dallo sfruttamento del fenomeno #MeToo (invitando in studio Jimmy Bennett, l'accusatore di Asia Argento, e poi, la settimana dopo, la stessa accusata) senza tuttavia scalfire la doppia vittoria di Fabio Fazio su Rai1, ecco che quest'ultimo questa volta ha pensato di schierare personaggi di primissimo piano (e in un caso anche piuttosto divisivi sui social network).

Nel salotto di Che tempo che fa, domenica, sarà presente infatti Rowan Atkinson alias il popolarissimo e amatissimo Mr.Bean (presto nelle sale con il film Johnny English colpisce ancora); quindi tornerà l'astronauta Samantha Cristoforetti (in libreria con Diario di un'apprendista astronauta) ma soprattutto verrà a presentare il suo libro in uscita il 9 ottobre Balle mortali. Meglo vivere con la scienza che morire da ciarlatani, il virologo Roberto Burioni, medico e accademico divenuto "influencer" sui social network grazie alle sue sarcastiche e pungenti risposte a NoVax e affini.

Seguitissimo e circondato da un'enorme popolarità (equamente divisa tra maree di fans e altrettante di detrattori), il professor Burioni centellina le apparizioni televisive e, di conseguenza, la sua presenza in un salotto come quello di Fazio, su Rai1 in prime time, rappresenta a tutti gli effetti un "evento mediatico".

Quali conigli estrarrà dal cilindro Massimo Giletti per contrastarlo?