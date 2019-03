Spettacoli

Lunedì, 18 marzo 2019 - 09:56:00 Ascolti Tv Auditel: Fazio vince in prime time e doppia Giletti, bene Rai2 In prima serata s'impone Che Tempo che Fa; Non è L'Arena si ferma al 5.59%; bene Iene e The Good Doctor; cala Il Silenzio dell'Acqua di Marco Zonetti