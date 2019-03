Ascolti Tv Auditel: Fazio vince in prime time, Iene sul podio, crolla Giletti

Gli ascolti Tv e i dati Auditel di domenica 10 marzo 2019 vedono in prime time, su Rai1, Che Tempo che Fa condotto da Fabio Fazio conquistare (dalle 20.38 alle 22.41) 3.966.000 spettatori pari al 15.5% di share mentre (dalle 22.46 alle 0.01) Che Tempo Che Fa – Il Tavolo ha ottenuto il 13.7% di share.

La seconda puntata de Il Silenzio dell’Acqua con Giorgio Pasotti e Ambra Angiolini ha radunato invece 3.193.000 spettatori pari al 14% di share. Su Rai2 la serie The Good Doctor ha totalizzato 2.248.000 spettatori (9%). Su Italia1 Le Iene ha conquistato invece 1.853.000 spettatori con il 10.8% di share. Su Rai3 Amore Criminale ha convinto 1.063.000 spettatori pari ad uno share del 4.6%, doppiando su Rete4 il film Viaggio in Paradiso è stato visto da 649.000 spettatori con il 2.7% di share. Su La7 Non è l’Arena condotto da Massimo Giletti è calato a 1.160.000 spettatori con il 5.9%. Su Tv8 la gara di Moto GP ha conquistato la bellezza di 1.879.000 spettatori con il 7.1% di share, mentre sul Nove la prima puntata della terza stagione di Camionisti in Trattoria ha ottenuto 546.000 spettatori con il 2.1%.

Sette giorni fa, Che Tempo Che Fa, con l'intervista di Fabio Fazio al Presidente della Repubblica francese Emmanuel Macron, conquistava 3.559.000 spettatori pari al 14.1% di share mentre Che Tempo Che Fa – Il Tavolo arrivava a 2.230.000 spettatori pari al 12.6% di share. Su Canale 5 l’ultima puntata della fiction Non Mentire raggiungeva invece 3.273.000 spettatori pari al 14.1% di share. In sovrapposizione, Canale 5 con Paperissima Sprint otteneva 4.115.000 spettatori con il 16.1%, battendo l'intervista a Macron. Su Rai2 The Good Doctor totalizzava 2.248.000 spettatori con il 9% (primo episodio: 2.087.000 – 8.1%, secondo episodio: 2.423.000 – 10.1%). Su Italia1 Le Iene radunava 1.748.000 spettatori con il 10% di share. Su Rai3 Amore Criminale esordiva con 1.002.000 spettatori pari auno share del 4.3% (presentazione di 12 minuti: 721.000 – 2.8%). Su La7 Non è l’Arena condotto da Massimo Giletti segnava 1.215.000 spettatori con il 6.2%.