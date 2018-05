Spettacoli

Lunedì, 7 maggio 2018 - 10:31:00 Ascolti Tv Auditel: Fazio vola con Gentiloni, crolla The Wall, bene Giletti Bene l'ospitata di Paolo Gentiloni a Che tempo che fa, male The Wall, salgono Non è L'arena e Le Iene, bene il Motociclismo su Tv8