Ascolti Tv Auditel, Festival di Sanremo 2019: terza serata top o flop?

Gli ascolti Tv e i dati Auditel di giovedì 7 febbraio 2019 vedono imperare nel palinsesto la terza serata del Festival di Sanremo 2019.

Oltre alla seconda infornata degli altri dodici cantanti in gara, ecco che sul palco dell'Ariston si sono avvicendati una serie di ospiti speciali e specialissimi. Antonello Venditti, Alessandra Amoroso, Ornella Vanoni (protagonista di un gustoso siparietto con la collega Patty Pravo), Raf e Umberto Tozzi, Fabio Rovazzi che ha fatto ballare la solitamente ingessata platea sanremese e Serena Rossi che ha cantato Almeno tu nell'Universo anticipando la fiction Io sono Mia, in onda su Rai1 in prima serata dal prossimo martedì 12 febbraio, e dedicata a Mia Martini.

Come saranno andati gli ascolti della terza serata? L'anno scorso, il trio Baglioni-Favino-Hunziker fece meglio della seconda e totalizzò 10.825.000 spettatori con il 51,6% di share, battendo i predecessori Carlo Conti-Maria De Filippi che invece nel 2017 segnarono 10.367.000 spettatori con il 46,58% di share.

La terza serata di Sanremo 2018 ottenne il miglior risultato Auditel fin dal 1999, ovvero del primo Sanremo condotto da Fabio Fazio. Come si sarà comportato ieri sera il terzetto Baglioni-Raffaele e Bisio?