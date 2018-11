Ascolti Tv Auditel: Flavio Insinna con Prodigi sfida Bonolis (e anche Conti)

Gli ascolti Tv e i dati Auditel di venerdì 30 novembre 2018 vedranno un nuovo concorrente tornare ad affacciarsi sull'agone del prime time: Flavio Insinna con la nuova edizione di Prodigi – La Musica è Vita, talent show che si propone di trovare giovani eccellenze nel campo della musica, per l'appunto, della danza e del canto. Accanto al conduttore, Nathalie Guetta, interprete del prsonaggio di Natalina della fiction Don Matteo e il piccolo Daniele Muzio (che vinse l'edizione dell'anno scorso in veste di cantante).

Spostato dal sabato sera al venerdì, il programma di beneficenza sponsorizzato dall'Unicef vedrà in giuria Pippo Baudo (che ne sarà il presidente), Serena Autieri, il coreografo Daniel Ezralow e il direttore d'orchestra e ambasciatore Unicef Peppe Vessicchio. E, dal punto di vista degli ascolti, dovrà vedersela con l'ultima puntata di Scherzi a Parte condotto da Paolo Bonolis su Canale 5, che vedrà ospite della puntata l'ex segretario del Pd ed ex primo ministro Matteo Renzi.

Dopo il periodo burrascoso seguito alle polemiche innescate dai famigerati fuorionda trasmessi da Striscia la Notizia, Insinna è tornato alla ribalta con L'Eredità, che sta ottenendo lusinghieri risultati, e si è visto rinnovare piena fiducia della Rai, che gli ha per l'appunto affidato nuovamente la conduzione di Prodigi, abbinandone il volto alle iniziative di beneficenza promosse dal programma. Forse perché il conduttore romano è un noto filantropo impegnato in una marea di nobili cause, e la cui effettiva e riconosciuta generosità ha confutato totalmente le accuse e le illazioni che avrebbero potuto danneggiargli irrimediabilmente la carriera.

Sfidando dunque Bonolis, e il suo predecessore Carlo Conti che, con Tale e Quale Show ha dato filo da torcere a Scherzi a Parte, Flavio si appresta a tornare in Tv nel prime time sull'Ammiraglia Rai. Con quale risultato? Lo sapremo soltanto domattina.