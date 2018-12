Ascolti Tv Auditel: Flavio Insinna fa boom con L'Eredità su Rai1

Gli ascolti Tv e i dati Auditel di lunedì 23 dicembre 2018 vedono, nel preserale, Flavio Insinna su Rai1 spopolare raggiungendo con L’Eredità – la Sfida dei Sette 3.056.000 spettatori (18.9%) mentre L’Eredità ha ottenuto 4.215.000 spettatori (22.6%).

Su Canale 5 The Wall – I protagonisti condotto da Gerry Scotti, dal canto suo, totalizza 2.044.000 spettatori (13%) mentre The Wall si ferma a 3.222.000 spettatori (17.6%).

Ben cinque punti di share di vantaggio per Insinna rispetto a Scotti, che di solito, nei giorni feriali, si assesta a tre punti di share in meno rispetto al concorrente. Ieri sera si evidenziava dunque per il bravo e valido Scotti una palese difficoltà dovuta all'assenza del forte traino di Barbara D'Urso con Domenica Live, in pausa natalizia. Una difficoltà che di solito, la domenica, interessa maggiormente Flavio Insinna, penalizzato in partenza di trasmissione dagli ascolti non entusiasmanti di Cristina Parodi e del suo La prima volta in onda su Rai1 (Parodi che - questa settimana - ha invece giovato dell'assenza della D'Urso).