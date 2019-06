Ascolti Tv Auditel: Flavio Insinna regna e l'Eredità fa cifre da prime time

Gli ascolti Tv e i dati Auditel di venerdì 31 maggio 2019 vedono per l'ennesima volta Flavio Insinna su Rai1, nel preserale, con la sua Eredità superare il 25% di share con oltre quattro milioni di spettatori.

Impegnato nella gara dei campionissimi, Insinna ieri sera ha ottenuto con La Sfida dei Sette 2.510.000 spettatori (21.1%) mentre nel segmento finale ha totalizzato 4.038.000 spettatori (25.3%), considerando dalle 19,35 alle 19,55 con la ghigliottina ha sfiorato il 26% con 4.351.000 spettatori. Il TG1, a seguire ha ottenuto il 22,3 % di share con 4249000 spettatori. Su Canale 5 il suo agguerrito e temibile concorrente Gerry Scotti con Caduta Libera – Inizia la Sfida ha radunato 2.269.000 spettatori con il 19.7% di share e con Caduta Libera 3.418.000 per il 22% di share. Nel segmento finale, andato in onda tra le 19.41 e le 19.56 ha ottenuto il 23.19% di share con 3.961.000 spettatori. A seguire, il Tg5 ha totalizzato il 19.90 % di share con 3.460.000 spettatori.

Appropinquandosi all'ultima puntata della stagione, Insinna ha dimostrato di essere stato un investimento del tutto vincente da parte di Rai1 (che all'inizio aveva avuto assurde e insipienti remore ad affidargli il programma), e la conferma alle redini de L'Eredità per il prossimo anno non è soltanto un doveroso riconoscimento al professionista che è, ma anche un vantaggio per l'azienda.