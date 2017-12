Ascolti TV Auditel, le sorelle Parodi fanno fiasco anche a Natale

Gli ascolti Tv e l'Auditel della domenica natalizia ha visto un incremento nello share di Domenica In che, su Rai1, ha totalizzato 2.273.000 spettatori per uno share del 15.2%.

Qualche punto di percentuale in più rispetto agli esordi catastrofici e all'andamento flop di tutta l'edizione. Ma Cristina e Benedetta Parodi (quest'ultima ormai ridotta al lumicino in trasmissione) hanno poco di che festeggiare. Analizzando infatti i dati d'ascolto della trasmissione concorrente, ovvero L'Arca di Noè (dai costi decisamente inferiori), scopriamo che il programma di Canale 5 dedicato agli animali ha raccolto sì il 14 % di share e quindi un dato inferiore, ma gli spettatori in proporzione sono di più, ovvero 2.463.000.

Neanche a Natale e nelle feste, insomma, le Parodi possono tirare un sospiro di sollievo. E neanche i vertici Rai che assistono al naufragio perpetuo del contenitore domenicale storico di Rai1...