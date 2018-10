Ascolti Tv Auditel: Flop Fabio Fazio, "Che fuori tempo che fa" non decolla

Gli ascolti Tv e i dati Auditel di lunedì 1 ottobre 2018 con il boom de La vita promessa su Rai1 e il semiflop del Grande Fratello Vip su Canale 5 avrebbero dovuto segnare un risultato di tutto rispetto per Che fuori tempo che fa condotto da Fabio Fazio in seconda serata sull'Ammiraglia Rai, forte del potente traino della fiction di grande successo, in onda nella fascia oraria immediatamente precedente.

E invece, malgrado il "botto" de La Vita Promessa e le armi spuntate della concorrenza del GF Vip ai minimi storici, Che fuori tempo che fa - follow-up del lunedì del domenicale Che tempo che fa - non decolla e si ferma a soli 1.113.000 spettatori con un magro 11.2% di share.

Per Fazio, per giunta, si preannunciano momenti critici anche per il suo programma della domenica in prime time. Non soltanto per la concorrenza di Massimo Giletti con Non è l'Arena su La7, ma anche per l'imminente arrivo su Canale 5 de L'isola di Pietro 2, sequel della fiction con Gianni Morandi che, l'anno scorso, fece pedissequamente a pezzettini Che tempo che fa nell'agone degli ascolti. Anche perché la nuova stagione della serie, oltre al cantante, vedrà come protagoniste anche Lorella Cuccarini ed Elisabetta Canalis.

Due new entries che potrebbero dare ulteriore abbrivio agli ascolti della fiction di Canale 5 a tutto discapito del talk show di Fazio su Rai1, suo diretto concorrente.